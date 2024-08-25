رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك

أعلن إبراهيم صلاح عبر FilGoal.com استمراره في منصبه بقطاع ناشئين نادي الزمالك.

وسبق أن أعلى نادي الواسطى تعيين إبراهيم صلاح دير فني للفريق للموسم الجديد خلفا لـ مصطفى فاروق.

وصرّح إبراهيم صلاح لـ FilGoal.com: "بالفعل حدث تواصل وتفاوض مع مسؤولي الواسطى لتولي لتدريب الفريق، لكنني فضلت الاستمرار في منصبي داخل الزمالك كمساعد للمدير الفني في قطاع الناشئين".

ودرب إبراهيم صلاح شباب الزمالك ورحل في شهر ديسمبر الماضي.

ويلعب الواسطى في دوري القسم الثاني ب.

وكانت تلك التجربة تعتبر الأولى لإبراهيم صلاح في الفريق الأول، قبل أن يتراجع عنها.

وبدأ صلاح مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمحمد حسن في شباب الزمالك، ثم أصبح المدير الفني للفريق لمدة شهرين ونصف.

وكلاعب بدأ صلاح في فريق المنصورة ثم انتقل إلى الزمالك في 2009 واستمر حتى 2013.

ورحل صلاح إلى فريق العروبة السعودي ثم عاد في صيف 2014، وانضم إلى سموحة في يناير 2016 على سبيل الإعارة.

وانتقل بشكل نهائي إلى المقاولون العرب في صيف 2017 واستمر لمدة 4 أعوام ورحل إلى غزل المحلة وخرج في 2022 ثم اعتزل كرة القدم في فبراير 2023.

وتوج صلاح ببطولة الدوري مع الزمالك مرة واحدة وكأس مصر 3 مرات.