رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:30
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن إبراهيم صلاح عبر FilGoal.com استمراره في منصبه بقطاع ناشئين نادي الزمالك.
وسبق أن أعلى نادي الواسطى تعيين إبراهيم صلاح دير فني للفريق للموسم الجديد خلفا لـ مصطفى فاروق.
وصرّح إبراهيم صلاح لـ FilGoal.com: "بالفعل حدث تواصل وتفاوض مع مسؤولي الواسطى لتولي لتدريب الفريق، لكنني فضلت الاستمرار في منصبي داخل الزمالك كمساعد للمدير الفني في قطاع الناشئين".
ودرب إبراهيم صلاح شباب الزمالك ورحل في شهر ديسمبر الماضي.
ويلعب الواسطى في دوري القسم الثاني ب.
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