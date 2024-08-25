بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 22:26
كتب : FilGoal
هاجم أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث حكم مباراة فريقه ضد نيوكاسل التي انتهت بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
دانجو واتارا
النادي : بورنموث
وألغى الحكم هدف واتارا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ولم يراجع اللقطة من أرض الملعب.
وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "أنا لست ضد الحكم لأنه احتسب الهدف ولم تتح له الفرصة حتى للذهاب إلى الشاشة ومشاهدته، إذا أتيحت له الفرصة، فأنا متأكد من أنه سيحتسب الهدف".
واختتم "لدينا أكمام قصيرة للغاية والكرة لم تلمس جلد دانجو واتارا أبدا، لقد أرسلوا لنا توضيح ما هي لمسة اليد، والآن اتخذوا هذا القرار، بالنظر إلى توقيت الهدف فبالتأكيد كنا سنحصل على الـ3 نقاط".
وأوضح حساب الدوري الإنجليزي أن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب لمسة يد على واتارا ولم تكن هناك حاجة لمراجعة الهدف من أرض الملعب.
#BOUNEW – 90+3’ VAR OVERTURN
Ouattara’s goal is awarded on-field. The VAR overturned the decision as they deemed it to be a factual handball by Ouattara, therefore an on-field review was not required and the goal was disallowed.— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 25, 2024