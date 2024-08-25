براهيم دياز: إندريك مدين لي بالعشاء

كشف براهيم دياز نجم ريال مدريد عن دين زميله إندريك له، بعد أن صنع له المغربي أول أهدافه أمام بلد الوليد.

وقال دياز في تصريحاته لقناة ريال مدريد بعد المباراة: "إندريك مدين لي بالعشاء، لقد قال لي ذلك".

وأضاف "أنا سعيد به حقًا، إنه لاعب مستعد دائما لكل شيء".

وأوضح "إندريك يملك عقلية إيجابية ويعمل بجدية دائما، وهو هداف يجيد التسديد بالقدمين".

واختتم "لطالما كنت سعيدًا بوجوده هنا وكذلك كيليان (مبابي) وكل الزملاء هم الأفضل لأن هذا هو ريال مدريد".

وتغلب ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد.

سجل فيديريكو فالفيردي الأول في الدقيقة 50، وأضاف براهيم دياز بنفسه الثاني في الدقيقة 88.

إندريك الذي حل قبلها بدقيقتين على حساب كيليان مبابي، سجل الثالث من صناعة دياز في الدقيقة 96.

وبذلك يحقق حامل لقب الدوري الإسباني فوزه الأول في مباراتي البداية، بعد التعادل مع مايوركا 1-1 في الجولة الأولى.