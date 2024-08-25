فالفيردي: أنشيلوتي يطلب مني دائما التدريب على التسديد.. وإنريد استحق هدفه

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على أن كارلو أنشيلوتي يطلب منه دائما التدرب على التسديد.

وفاز ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل فالفيردي الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال فالفيردي عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "لقد كانت المباراة معقدة للغاية خاصة في البداية وافتقدنا لبعض الصفات الحاسمة".

وواصل "سعداء للغاية بتسجيل ثلاثة أهداف ولكن الأهم هو العمل الدفاعي".

وتابع "أنشيلوتي دائما ما يطلب مني التدريب على التسديد ويشجعني ويساعدني".

وأضاف "مع تشواميني نحن الذين نوازن الفريق ويجب علينا أن نستمر في التطور".

وأتم "إندريك استحق الهدف لأنه يعمل كثيرا، وفي النهاية لقد كان من دواعي سرورنا العودة لسانتياجو برنابيو".

وحصل ريال مدريد على النطقة الرابعة بعد التعادل في المباراة الأولى مع ريال مايوركا خارج ملعبه.