فالفيردي: أنشيلوتي يطلب مني دائما التدريب على التسديد.. وإنريد استحق هدفه

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على أن كارلو أنشيلوتي يطلب منه دائما التدرب على التسديد.

وفاز ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل فالفيردي الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: مبابي لا يحتاج التحرك يمينا ويسارا.. وكنت مترددا في إشراك دياز لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق كرة يد - تحت قيادة ديفيد ديفيز.. علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني مع دينامو بوخارست سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين

وقال فالفيردي عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "لقد كانت المباراة معقدة للغاية خاصة في البداية وافتقدنا لبعض الصفات الحاسمة".

وواصل "سعداء للغاية بتسجيل ثلاثة أهداف ولكن الأهم هو العمل الدفاعي".

وتابع "أنشيلوتي دائما ما يطلب مني التدريب على التسديد ويشجعني ويساعدني".

وأضاف "مع تشواميني نحن الذين نوازن الفريق ويجب علينا أن نستمر في التطور".

وأتم "إندريك استحق الهدف لأنه يعمل كثيرا، وفي النهاية لقد كان من دواعي سرورنا العودة لسانتياجو برنابيو".

وحصل ريال مدريد على النطقة الرابعة بعد التعادل في المباراة الأولى مع ريال مايوركا خارج ملعبه.

ريال مدريد فيديريكو فالفيردي الدوري الإسباني
نرشح لكم
براهيم دياز: إندريك مدين لي بالعشاء أنشيلوتي: مبابي لا يحتاج التحرك يمينا ويسارا.. وكنت مترددا في إشراك دياز ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في ظهور مبابي الأول في برنابيو وصناعة إندريك التاريخ انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد تشكيل ريال مدريد - جولر بدلا من بيلينجهام.. ومبابي أساسي لأول مرة على سانتياجو برنابيو فليك: ليفاندوفسكي خطير مهما كان عمره.. وهذا ما ينقص برشلونة لامين جمال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك 58 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى بديلا.. نانت يحقق فوزه الأول بهدفين أمام أوكسير ساعة | المحترفون
بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك ساعة | الدوري المصري
براهيم دياز: إندريك مدين لي بالعشاء ساعة | الدوري الإسباني
فالفيردي: أنشيلوتي يطلب مني دائما التدريب على التسديد.. وإنريد استحق هدفه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى