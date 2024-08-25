أنشيلوتي: مبابي لا يحتاج التحرك يمينا ويسارا.. وكنت مترددا في إشراك دياز

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن كيليان مبابي لاعب الفريق لا يحتاج إلى التحرك يمينا ويسارا ويؤمن بأنه سيسجل الأهداف.

ولم يسجل المهاجم الفرنسي في أول مباراتين في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الانتصار على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة أس: "يجب أن نكون سعداء بالفوز بالنظر إلى صعوبات الشوط الأول، هاجمنا أكثر في الشوط الثاني وأسرع في التعامل مع الكرة".

وأضاف "أعتقد أن الفريق كان أكثر إحكاما واستعادنا الكرة بشكل أسرع وعملنا بشكل أفضل دفاعيا كفريق وليس فقط المهاجمين، عملنا بطريقة أفضل معا".

وشدد "مبابي مهاجم مذهل وسريع جدا وجيد بدون الكرة ويهاجم من الخلف، كان لديه 3-4 فرص، لا يحتاج إلى التحرك يمينا أو يسارا، في النهاية سيسجل الأهداف".

وأكمل "إندريك يبدو جيد جدا، وأظهر خصائصه في هدفه، لديه تسديدات قوية جدا ويلعب كمهاجم مركزي".

وتابع "أردا جولر وإندريك يحتاجان إلى الحصول على دقائق حتى يتمكنان من التكيف بشكل جيد مع الفريق، جولر بدأ كلاعب خط وسط، لكنه يمكنه اللعب كجناح أيمن، كنت مترددا بشأن إشراك براهيم دياز".

وعن ضغط دياز وإندريك عليه بسبب المستوى المتواضع لمبابي وفينيسيوس قال: "أضع الضغوط بدون سبب، الأمر معقد دائما، مثل لوكاس فاسكيز، الذي لا يتواجد في التشكيل الأساسي، لكنه لا يتوقف عن التدريب، يحزنني الأمر بعض الشيء، لكنها مسؤوليتي، يجب أن أختار من يبدأ، خاصة في بداية الموسم".