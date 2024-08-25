ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في ظهور مبابي الأول في برنابيو وصناعة إندريك التاريخ

حقق ريال مدريد الانتصار على بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فيديريكو فالفيردي وبراهيم دياز وإندريك أهداف ريال مدريد.

وظهر كيليان مبابي الوافد الجديد لريال مدريد للمرة الأولى في ملعب سانتياجو برنابيو ولم يتمكن من التسجيل إذ تألق كارل هين حارس مرمى بلد الوليد أمامه.

وعلى الجانب الآخر سجل إندريك في أول مباراة له مع ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، وأصبح أصغر لاعب أجنبي يسجل للملكي في الدوري الإسباني.

وبشكل العام بات إندريك الذي يبلغ 18 عاما و35 يوما ثالث أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري الإسباني، خلف ألبرتو ريفيرا 17 عاما و114 يوما، ورؤول جونزاليس 17 عاما و131 يوما.

وكانت المباراة في شوطها الأول ضعيفة للغاية وخلت من الفرص الخطيرة، إذ يعتبر الشوط الأول هو ثامن أقل شوط في نسبة الأهداف المتوقعة منذ موسم 2010-2011، إذ كانت النسبة 0.09 بالرغم من تواجد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو بشكل أساسي.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأردا جولر أساسيا.

📋جولر ومبابي أساسيان في تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد#في_إسبانيا pic.twitter.com/xNelWWWhN9 — FilGoal (@FilGoal) August 25, 2024

بداية مملة

كانت بداية المباراة وشوطها الأول مملة للغاية، والشيء الوحيد الخطير بعض الشيء أن هين كاد أن يخطئ بعدما تأخر في التحرك تجاه الكرة أثناء ضغط فينيسيوس جونيور عليه، لكن في النهاية تمكن من تمرير الكرة في الدقيقة 20.

شوط مختلف تماما

في الشوط الثاني اختلفت الأمور تماما وتألق ريال مدريد وتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق فالفيردي من ركلة حرة مباشرة.

تواجد عربي

دخل المغربي سليم أملاح لاعب بلد الوليد في الدقيقة 58 بدلا من فيكتور ماسيجير.

تهديد وليد الصدفة

لم يتمكن بلد الوليد تقريبا من تشكيل أي تهديد على مرمى ريال مدريد سوى في الدقيقة 59 بعد تسديدة من رؤول مورو من داخل منطقة الجزاء وعلت المرمى.

هين × مبابي

تألق هين كثيرا أمام مبابي، إذ أنقذ هين مرماه في الدقيقة 79 بعد تسديدة مبابي من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وفي الدقيقة 85 لم يتمكن مبابي من التسجيل بعدما انفرد وسدد الكرة أعلى الحارس.

نجاح بعد 10 دقائق

نجح إندريك في تسجيل الهدف الأول له في سانتياجو برنابيو بعد 10 دقائق فقط من دخوله، إذ سدد كرة أرضية قوية في الزاوية الضيقة.

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