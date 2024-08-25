مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ ويعتذر لـ ولفرهامبتون

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

مادويكي - تشيلسي

أقر نوني مادويكي لاعب تشيلسي أنه كان محظوظا في تسجيل هدفه الأول في شباك ولفرهامبتون.

وحقق تشيلسي فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بمباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الإنجليزي للصحفيين عقب المباراة: "اليوم يعني الكثير، كنت أحاول حقا أن أكون ذكيا وأنتظر اللحظة المناسبة".

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وأضاف "طريقة اللعب تسمح لنا بالحفاظ على الاستحواذ وصناعة الهجمات، ربما في الشوط الأول كان المستوى متقاربا بيننا، لكن سيطرنا في الشوط الثاني".

وأكمل "كنت محظوظا في الهدف الشخصي الأول لي، والهدف الثاني كان بعد مجهود من كول بالمر، تمريرتين رائعتين، مع جودة التمريرة كان علي أن أتقدم للكرة وأسجل".

وشدد "بالمر هادئ للغاية وأنا عكس ذلك، بالمر لا يصدق، لديه القدرة دائما على لعب التمريرة في الوقت المناسب، أحب أن أتلقى الكرة في مساحة لأتغلب على المدافعين ومن حسن الحظ أن الأمر نجح".

وتابع "أريد فقط أن أعتذر للجميع بسبب الإساءة التي تسببت بها، أنه مجرد خطأ، حدث لم يكن من المفترض أن يخرج إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، أنا متأكد من أن ولفرهامبتون مدينة جميلة، أنا آسف".

وأنهى حديثه قائلا: "فيما يتعلق بصيحات الاستهجان، كنت أتوقع ذلك، لكنه جزء من اللعبة، يجب أن تكون قادرا على اللعب تحت هذا النوع من الضغط".

وهاجم مادويكي مدينة ولفرهامبتون قبل يوم من المباراة وكتب على حسابه بانستجرام "كل شيء في هذا المكان سيء"، مشيرا إلى مدينة ولفرهامبتون.

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وسجل مادويكي هاتريك في شباك ولفرهامبتون، وصنع بالمر 3 أهداف وسجل هدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الثالثة ليحقق انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم، بينما استمر ولفرهامبتون بدون نقاط.

ولفرهامبتون تشيلسي نوني مادويكي الدوري الإنجليزي كول بالمر
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