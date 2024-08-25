رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لإغلاق الاتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان لضم مانويل أوجارتي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر يونايتد يستعد للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع أوجارتي.

وشدد رومانو أن الانتقال سيكون في صفقة انتقال دائم حال رحيل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية يريد أن يتخلص من لاعب الوسط بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة.

وأكد رومانو أن أوجارتي يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد ويستعد للسفر.

وخرج أوجارتي من قائمة باريس سان جيرمان لمباراتي لو هافر ومونبلييه.

وحسب موقع ذا أثلتيك في وقت سابق فإن نادي نابولي اتفق مع يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط مقابل 30 مليون يورو.

ووفقا للتقرير ذاته فإن يونايتد سيحصل على نسبة من إعادة البيع مستقبلا دون الكشف عن النسبة.