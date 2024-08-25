رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - باريس سان جيرمان

يستعد نادي مانشستر يونايتد لإغلاق الاتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان لضم مانويل أوجارتي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر يونايتد يستعد للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع أوجارتي.

وشدد رومانو أن الانتقال سيكون في صفقة انتقال دائم حال رحيل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
كومباني يبدأ مشواره مع بايرن بفوز صعب على فولفسبورج ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي هاتريك أهداف وآخر صناعة.. مادويكي وبالمر يقودان تشيلسي لفوز كبير على ولفرهامبتون تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا

وأفاد رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية يريد أن يتخلص من لاعب الوسط بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة.

وأكد رومانو أن أوجارتي يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد ويستعد للسفر.

وخرج أوجارتي من قائمة باريس سان جيرمان لمباراتي لو هافر ومونبلييه.

وحسب موقع ذا أثلتيك في وقت سابق فإن نادي نابولي اتفق مع يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط مقابل 30 مليون يورو.

ووفقا للتقرير ذاته فإن يونايتد سيحصل على نسبة من إعادة البيع مستقبلا دون الكشف عن النسبة.

الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانويل أوجارتي سكوت مكتوميناي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في ظهور مبابي الأول في برنابيو وتسجيل إندريك مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وبالمر لا يصدق وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ كومباني يبدأ مشواره مع بايرن بفوز صعب على فولفسبورج ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا نوير: لا أفكر في الاعتزال نهائيا الآن خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لـ كريم الدبيس
أخر الأخبار
ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. ونيتنا الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في ظهور مبابي الأول في برنابيو وتسجيل إندريك 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وبالمر لا يصدق وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد علي يساهم في فوز سبورتنج لشبونة بلقب السوبر البرتغالي 46 دقيقة | رياضات أخرى
الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي ساعة | الكرة الأوروبية
كومباني يبدأ مشواره مع بايرن بفوز صعب على فولفسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى