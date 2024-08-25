كومباني يبدأ مشواره مع بايرن بفوز صعب على فولفسبورج

استهل بايرن ميونيخ مشواره بالدوري الألماني بالفوز على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت هي الرسمية الأولى لبايرن تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني.

تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الأول عن طريق جمال موسيالا بصناعة من ساشا بوي في الدقيقة 19.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني تعادل فولفسبورج عن طريق لوفرو ماير من ركلة جزاء.

وأضاف ماير الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد خطأ فاد من كيم مين جاي في إرجاع الكرة.

وعاد بايرن للتعادل في الدقيقة 65 عن طريق جاكوب كامينيسكي بالخطأ في مرماه بعد فشله في إبعاد رأسية هاري كين.

وسجل سيرجي جنابري هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 82.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة ضد فرايبورج يوم الأحد 1 سبتمبر، بينما يلتقي فولفسبورج مع هولستين كيل.

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