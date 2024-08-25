ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي

توصل نادي نابولي إلى اتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد لضم سكوت مكتوميناي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن نادي الجنوب الإيطالي اتفق مع يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط مقابل 30 مليون يورو.

ووفقا للتقرير ذاته فإن يونايتد سيحصل على نسبة من إعادة البيع مستقبلا دون الكشف عن النسبة.

وينتهي عقد مكتوميناي في صيف 2025، لكن لدى النادي خيار تجديد العقد لمدة عام إضافي.

وأفاد الموقع أن جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي أقام المفاوضات في لندن مع مسؤولي مانشستر يونايتد وكذلك تشيلسي لضم روميلو لوكاكو وأيضا برايتون للتعاقد مع بيلي جيلمور.

ولعب مكتوميناي 43 مباراة مع يونايتد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.

وتمكن مكتوميناي من تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولم يلعب مكتوميناي في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية، ولذلك إذا انتقل إلى نابولي فسيكون هذا أول انتقال له.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية السكتلندية مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2002 ولم يخرج حتى فترة إعارة لأي فريق آخر.