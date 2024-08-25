تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أوكسير للمباراة الثانية تواليا
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 17:39
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوكسير في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بعد المباراة الماضية ضد تولوز في افتتاحية الدوري الفرنسي.
وشارك مصطفى محمد أمام تولوز في الدقيقة 75، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافونت
خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي – جان كفين دوفيرن
خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت – سوربا توماس
خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون
وتعادل نانت في المباراة السابقة بدون أهداف، بينما انتصر أوكسير على نيس بهدفين مقابل هدف.
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