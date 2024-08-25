الزمالك ضد الأهلي.. الكشف عن قرعة دوري سيدات كرة القدم
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراء مراسم قرعة دوري السيدات للموسم الجديد.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المسابقة.
وشهدت القرعة حضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:
الزمالك × الأهلي
المقاولون العرب × مركز شباب الأميرية
المصري × زد
وادي دجلة × الطيران
مودرن سبورت × بالم هيلز
المعادي واليخت × توت عنخ أمون
اتحاد بسيون × البنك الأهلي
الاتحاد السكندري × بيراميدز
دلفي × إنبي
الجونة (BYE)
نرشح لكم
منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية منافس الأهلي - جور ماهيا يكتسح المريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا كأس مصر - اتحاد الكرة يعلن مواعيد نصف النهائي.. والملاعب المستضيفة خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لـ كريم الدبيس خبر في الجول - بعد انتهاء الإعارة.. صادق يتمم اتفاقه للانضمام إلى سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد بعد حل أزمة مروان صحراوي خبر في الجول - مدافع إنبي ينتقل إلى الدوري اليوناني على سبيل الإعارة.. وتفاصيل التعاقد وكيله: الزمالك استفسر عن إمكانية ضم ظهير أيسر شباب بلوزداد.. والأبيض لا يُرفض