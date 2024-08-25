الزمالك ضد الأهلي.. الكشف عن قرعة دوري سيدات كرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراء مراسم قرعة دوري السيدات للموسم الجديد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت القرعة حضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

الزمالك × الأهلي

المقاولون العرب × مركز شباب الأميرية

المصري × زد

وادي دجلة × الطيران

مودرن سبورت × بالم هيلز

المعادي واليخت × توت عنخ أمون

اتحاد بسيون × البنك الأهلي

الاتحاد السكندري × بيراميدز

دلفي × إنبي

الجونة (BYE)