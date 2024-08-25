كأس مصر - اتحاد الكرة يعلن مواعيد نصف النهائي.. والملاعب المستضيفة

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:35

كتب : FilGoal

كأس مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للأندية بتحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر والملاعب المستضيفة.

ويواجه الإسماعيلي فريق زد في نصف النهائي، بينما المباراة الأخرى بين فريقي المصري وبيراميدز.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

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الثلاثاء 27 أغسطس

الإسماعيلي × زد - (استاد الإسماعيلية) - الساعة 6 مساء

المصري × بيراميدز - (استاد برج العرب) - الساعة 9 مساء

وكشف خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللجوء لنصف ساعة على شوطين إضافيين في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وحال استمرار التعادل يتم اللجوء لقاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق المتأهل للنهائي.

وكان بيراميدز أول المتأهلين لنصف النهائي بعد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على الجونة.

أما المصري فنجح في تخطي فاركو بهدف دون مقابل.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 10-9 بركلات الترجيح في منافسة ماراثونية.

وأخيرا حسم زد تأهله بالفوز على مودرن سبورت بهدف دون مقابل سجله الفريق قبل دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

كأس مصر المصري بيراميدز الإسماعيلي زد
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