نوير: لا أفكر في الاعتزال نهائيا الآن

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

يرفض مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ التفكير في الاعتزال نهائيا في الوقت الحالي.

وأعلن نوير يوم الأربعاء التوقف عن تمثيل المنتخب الألماني والاعتزال دوليا.

وقال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

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وأضاف "عندما يكون هناك متعة، فسأستمر بالتأكيد".

وينتهي عقد نوير - 38 عاما - مع بايرن بنهاية موسم 2024-2025.

وشدد "لن أدخل الموسم الجديد بالتفكير في الوداع بعد ذلك".

وأشارت بعض التقارير إلى أن نوير قد يمدد عقده مع النادي البافاري حتى صيف 2026.

يوم الثلاثاء ذكرت جريدة بيلد أن نوير يرفض الاعتزال دوليا، فهو يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026.

لكن نوير نشر يوم الأربعاء مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أعلن فيه اعتزاله اللعب دوليا.

وارتدى البالغ من العمر 38 عاما قميص المنتخب الألماني على مدار 15 عاما لعب خلالها 124 مباراة دولية.

وأصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

وذلك حين شارك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

باشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

وكان الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا يخشى خسارة نجم جديد يعلن اعتزاله الدولي، بعد إلكاي جوندوجان.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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