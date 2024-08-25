خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لـ كريم الدبيس

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:58

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

تلقى الأهلي عرضا برتغاليا لظهيره الأيسر كريم الدبيس من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن نادي فاماليساو البرتغالي قد قدما عرضا للأهلي لضم الدبيس على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب وافق على العرض ويرحب بخوض تجربة الاحتراف الخارجية، بينما يدرس النادي الأهلي حاليا العرض.

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وشارك الدبيس مؤخرا مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي حصل فيها على المركز الرابع.

وحقق فاماليساو الفوز في أول 3 مباريات بالدوري البرتغالي وكان أهمها الفوز على بنفيكا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى.

صاحب الـ 21 عاما شارك في 10 مباريات بقميص الأهلي في الموسم الماضي وصنع خلالها هدف وحيد.

كريم الدبيس فاماليساو الأهلي
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