مؤتمر موتا: حياتي رائعة بعد تدريب يوفنتوس.. وكالولو جاهز لمواجهة فيرونا

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

تياجو موتا - يوفنتوس ضد كومو

يرى تياجو موتا مدرب يوفنتوس أن حياته بعد تولي منصبه الجديد أصبحت رائعة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة هيلاس فيرونا غدا الإثنين في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال موتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق يؤدي بشكل جيد وحضرنا بشكل جيد للمباراة المقبلة".

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وواصل "سنواجه فريقا فاز على أحد الفرق المرشحة للتتويج بالدوري، كانوا يقاتلون ويلعبون بشكل جيد على الهجمات المرتدة ويعرفون ما يريدوا في الملعب".

وتابع "فيرونا معتاد على التألق في مباريات محددة، لقد غيروا المدرب والفريق لايزال يقاتل، دائما ما يسببون المتاعب خاصة على ملعبهم، أعتقد أن يوفنتوس فاز في مباراة واحدة من آخر خمسة ضدهم، هذه ليست مصادفة ولكنها ميزة كبيرة ولكنهم يعرفون ما عليهم فعله".

وكشف "كالولو جاهز بدنيا وتأقلم بشكل جيد، يمكنه اللعب كمدافع أو ظهير أيمن".

وشدد "نيكولاس جونزاليس وكونسيساو أيضا جاهزان، هما قويان ولهذا انضما للفريق، وأي لاعب سينضم إلى يوفنتوس سيساعد الفريق".

وأضاف "حياتي بعد الانضمام ليوفنتوس؟ إنها رائعة، استيقظ كل يوم وأنا أتمتع بالطاقة والتفاؤل وأقابل ناس رائعين لديهم نفس التفاؤل ولديهم الرغبة في تطوير أنفسهم".

وأتم "هناك شك في مشاركة دانيلو غدا، فيديركو جاتي كان قائد الفريق ضد كومو وسيكون كذلك غدا".

وكان يوفنتوس قد فاز في المباراة الأولى على كومو بثلاثة أهداف دون مقابل.

يوفنتوس تياجو موتا
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