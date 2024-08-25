وفاة المدرب الألماني كريستوف دوم بعد صراع مع المرض

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

كريستوف دوم‎

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأحد وفاة المدرب الألماني السابق كريستوف دوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي دوم عن عمر يناهز 70 عاماً متأثرا بسرطان الرئة.

وأفادت رابطة الدوري الألماني في بيان: "كرة القدم الألمانية في حالة حداد بسبب وفاة كريستوف دوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان".

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فيما قال برند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "كان لدوم تأثير كبير على كرة القدم الألمانية، فقد كان أحد رواد كرة القدم الحديثة".

المدرب المخضرم كشف في أكتوبر 2022 معاناته من سرطان الرئة.

بعدها بعدة أشهر قال دوم في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أحاول أن أعيش وألا أدع السرطان يهيمن علي".

وتمكن دوم من قيادة كل من شتوتجارت للفوز بلقب الدوري الألماني (البوندسليجا) موسم (1991-1992) ولقب كأس السوبر الألماني عام 1992، وبشكتاش التركي للقب الدوري في موسم (1994-1995) والكأس في موسم (1993-94).

وتوج مع نادي فنربخشة التركي للقب الدوري موسمي (2003-04 و2004-05) وكأس السوبر التركي عام 2009، ورابيد فيينا النمساوي للقب الدوري في موسم (2002-2003).

كما درب دوم كل من بورصا سبور التركي ومنتخب رومانيا.

كريستوف دوم ألمانيا
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