مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد بعد حل أزمة مروان صحراوي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

شعار نادي مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس رفع إيقاف القيد عن حل أزمة التونسي مروان صحراوي.

مروان صحراوي

النادي : الملعب التونسي

مودرن سبورت

وفسخ مودرن فيوتشر تعاقده مع صحرواي في سبتمبر 2022 بعدما انضم إليه في يناير من العام ذاته.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إخطار مودرن سبورت بإيقاف القيد بسبب مستحقات مروان صحراوي والتي تبلغ ما يقارب من 900 ألف دولار.

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وجاء بيان نادي مودرن سبورت كالآتي: "يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة وليد دعبس تلقيه خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول بعد حل أزمة اللاعب التونسي مروان صحراوي".

وتابع "وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل لحل بالتسوية مع اللاعب بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقا".

واختتم البيان "يأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة وقبل أيام من فتح فترة القيد الأولى لتنفيذ جميع الصفقات المطلوبة لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية".

المدافع التونسي البالغ 26 عاما بدأ مسيرته في ميتز الفرنسي ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وعاد إلى تونس لصفوف البنزرتي في 2018.

في ديسمبر 2020 انتقل لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وخلال موسم ونصف خاض 32 مباراة بقميص الدراويش.

وانضم في يناير 2022 لصفوف فيوتشر وخاض 13 مباراة بقميص الفريق وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

ثم خاض صحراوي تجربتين مع إنبي وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يستقر في صفوف الملعب التونسي منذ الصيف الماضي.

مودرن سبورت مروان صحراوي
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