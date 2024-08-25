ليكيب: نيس يستهدف ضم ممفيس ديباي أو بن يدر

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي نيس مهتم بضم مهاجم جديد في الوقت المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية، وكشفت عن اسمين، هما ممفيس ديباي ووسام بن يدر.

الثنائي بلا فريق حاليا، بعد نهاية عقد ديباي مع أتليتكو مدريد، ونهاية رحلة بن يدر مع موناكو.

وأوضح التقرير أن نيس يتحرك من أجل ضم ديباي أو بن يدر قبل أيام قليلة من نهاية الانتقالات الصيفية.

ولفت التقرير إلى أن الفريق الفرنسي يفكر فقط في ضم مهاجم في صفقة انتقال حر، فقط لقلة موارده المالية.

وأفاد التقرير أنه من المرجح أن يكون الراتب الذي يطلبه أحدهما هو العقبة أمام إتمام الصفقة.

ويعاني نادي نيس من أزمة إصابات في خط الهجوم. فقد تعرض تيريم موفي لإصابة في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وبالتالي سيغيب عن أغلب الموسم.

كما تعرض جيريمي بوجا لإصابة في فترة الإعداد ولكنه يقترب الآن من العودة.

وسيغيب سفيان ديوب لفترة طويلة، وانضم إليه الآن جايتان لابورد، الذي أصيب بكسر في مشط القدم أثناء التدريب يوم الجمعة وقد يغيب لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يعلن نيس عن صفقة انضمام محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر فور حصوله على تأشيرة دخول فرنسا.

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