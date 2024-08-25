مدافع برشلونة ينتقل إلى الدوري الفرنسي

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد رحيل مدافعه السنغالي ميكا فاي وانضمامه إلى ستاد رين الفرنسي.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان: "توصل نادي برشلونة ونادي ستاد رين إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب ميكا فاي مقابل 10.3 مليون يورو".

وأضاف البيان "هناك شرط إعادة الشراء بقيمة 25 مليون يورو وشرط بيع بنسبة 30% في الصفقة الخاصة باللاعب.

وكان نادي ليل قد دخل في صراع مع رين للتعاقد مع المدافع السنغالي، حسب تقارير عديدة.

وأوضحت التقارير في الأيام الأخيرة أن برشلونة تلقى عرضين رسميين من ليل ورين لضم فاي بشكل نهائي.

وكان بورتو فريبا في وقت سابق من التعاقد مع فاي حسب منصة ريليفو مقابل 15 مليون يورو.

وانتقل فاي إلى النادي الكتالوني قادما من كوستوسيا الكرواتي مقابل مليون ونصف يورو في صيف 2023.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في الموسم المنقضي قد فضل ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول ولعب بشكل أساسي على ضم فاي.