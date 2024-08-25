تقرير: ليستر يُصر على ضم نجم المغرب

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - المغرب - كرواتيا

يصر نادي ليستر سيتي الإنجليزي على ضم المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي بعد أيام قليلة.

وذكرت جريدة HNL البلجيكية أن نادي ليستر سيتي أرسل عرضا لجينك بمبلغ 16 مليون يورو من أجل ضم الدولي المغربي.

وأضاف التقرير أن النادي البلجيكي رفض العرض.

وأوضحت الجريدة البلجيكية أن النادي الإنجليزي سيرسل عرضا جديدا يوم الأحد، في ظل إصراره على ضم الموهبة المغربية.

ولفت التقرير إلى أن ليستر سيتي نجح في إقناع الدولي المغربي بالانضمام إليه لمدة 4 مواسم.

وكان بلال مرشحا للانضمام إلى لايبزيج الألماني لتعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم.

وتألق الخنوس مع منتخب المغرب الأولمبي بأولمبياد باريس.

وقاد البالغ من العمر 20 عاما فريقه للحصول على الميدالية البرونزية.

بلال الخنوس ليستر سيتي جينك المغرب
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان سكاي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم أوسيمين الصفقة الـ18.. كومو يعلن ضم نيكو باز من ريال مدريد فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لإغلاق الاتفاق مع سان جيرمان لضم أوجارتي ذا أثليتك: نابولي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم مكتوميناي خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لـ كريم الدبيس
أخر الأخبار
طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمود عبد العاطي وفترة غيابه 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
نابولي يعود للانتصارات بفوز على بولونيا.. وهزيمة تاريخية لـ روما من إمبولي ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان ساعة | الكرة المصرية
سكاي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم أوسيمين ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الـ18.. كومو يعلن ضم نيكو باز من ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا مستفيد.. يوفنتوس يضم نيكولاس جونزاليس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى