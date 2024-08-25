تقرير: ليستر يُصر على ضم نجم المغرب

يصر نادي ليستر سيتي الإنجليزي على ضم المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير بلجيكية.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي بعد أيام قليلة.

وذكرت جريدة HNL البلجيكية أن نادي ليستر سيتي أرسل عرضا لجينك بمبلغ 16 مليون يورو من أجل ضم الدولي المغربي.

وأضاف التقرير أن النادي البلجيكي رفض العرض.

وأوضحت الجريدة البلجيكية أن النادي الإنجليزي سيرسل عرضا جديدا يوم الأحد، في ظل إصراره على ضم الموهبة المغربية.

ولفت التقرير إلى أن ليستر سيتي نجح في إقناع الدولي المغربي بالانضمام إليه لمدة 4 مواسم.

وكان بلال مرشحا للانضمام إلى لايبزيج الألماني لتعويض رحيل داني أولمو إلى برشلونة، لكن الصفقة لم تتم.

وتألق الخنوس مع منتخب المغرب الأولمبي بأولمبياد باريس.

وقاد البالغ من العمر 20 عاما فريقه للحصول على الميدالية البرونزية.

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