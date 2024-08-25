خبر في الجول - مدافع إنبي ينتقل إلى الدوري اليوناني على سبيل الإعارة.. وتفاصيل التعاقد

أتم نادي إنبي اتفاقه مع أستيراس تريبوليس اليوناني لضم سيف الخشاب مدافع الفريق البترولي.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة تمت بانتقال المدافع الأعسر إلى الفريق اليوناني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشف FilGoal.com عن تلقي سيف الخشاب عرضا رسميا من النادي اليوناني في وقت سابق. (التفاصيل من هنا)

وكان سيف الخشاب يرتبط بتعاقد مع إنبي حتى صيف 2025.

ونجح الفريق البترولي في تمديد تعاقد سيف الخشاب لمدة 3 مواسم إضافية على أن تكون الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويشمل الاتفاق بين الناديين وجود بند أحقية الشراء من قبل النادي اليوناني.

وعلم FilGoal.com أن إنبي وافق على رحيل اللاعب مجانا لمدة موسم على سبيل الإعارة لكن مع بند الحصول على 50% من بطاقة اللاعب الدولية بالإضافة لـ 50% في حال إعادة بيع اللاعب.

ويغادر سيف الخشاب إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التأشيرة.

وجاء طلب النادي اليوناني لضم الخشاب بناء على رغبة الصربي ميلان راستافاك مدرب الفريق.

ويحتل نادي أستيراس تريبوليس في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني بالموسم الحالي.

قلب الدفاع صاحب ال26 عاما أحد ناشئي سموحة.

وسبق له اللعب لنادي فيكتوريا كولن الألماني قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة سيراميكا كليوباترا في 2019.

وانتقل الخشاب من كليوباترا إلى سبورتنج قبل ان يستقر في صفوف إنبي منذ صيف 2022.

ولعب الخشاب مع إنبي 23 مباراة وسجل هدفا.