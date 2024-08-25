وكيله: الزمالك استفسر عن إمكانية ضم ظهير أيسر شباب بلوزداد.. والأبيض لا يُرفض

استفسر نادي الزمالك عن إمكانية ضم يوسف لعوافي ظهير أيسر شباب بلوزداد الجزائري خلال سوق الانتقالات الجارية.

ويلعب يوسف لعوافي كظهير أيسر مع فريق شباب بلوزداد منذ صيف 2022 قادما من النجم الساحلي التونسي بعد تجربة لمدة ثلاث سنوات في وفاق سطيف.

ويرتبط لعوافي -28 عاما- بتعاقد مع شباب بلوزداد حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2025.

وكشف كمال سعايدية وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "الزمالك تواصل معي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع يوسف لعوافي ظهير أيسر شباب بلوزداد".

وتابع "لعوافي يلعب لفريق كبير مثل شباب بلوزداد لكن الزمالك لا يُرفض".

وأوضح "اللاعب يرتبط بتعاقد ينتهي الموسم المقبل مع الفريق الجزائري ويملك شرطا جزائيا مقابل 250 ألف دولار".

واختتم سعايدية تصريحاته "تم استدعاء اللاعب لمنتخب الجزائر فترة جمال بلماضي في مارس 2022".

ويشارك شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا لكن اللاعب لم يشارك في مباراة ذهاب فريقه بالدور التمهيدي أمام ليوبارد الكونغولي.

وكان الفريق الجزائري قد تغلب على ليوبار بهدفين دون مقابل ذهابا ويلعب مساء اليوم الأحد مواجهة الإياب.

وخاض لعوافي 72 مباراة بقميص شباب بلوزداد ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة 7 آخرين.