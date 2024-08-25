كومو يضم لاعب مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاحد انتقال لاعبه الشاب ماكسيمو بيروني إلى نادي كومو الإيطالي.

ووقع لاعب وسط مانشستر سيتي على عقود إعارته لكومو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وانضم اللاعب الأرجنتيني لسيتي في شتاء 2023 قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

لكنه لعب الموسم الماضي في صفوف لاس بالماس على سبيل الإعارة.

ويمتد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2028.

Maximo Perrone will go on loan to Como 1907 for the 24/25 season. All the best, Maximo 🩵 — Manchester City (@ManCity) August 25, 2024

وبدأ لاعب الوسط المدافع مسيرته مع فيليز سارسفيلد في مارس 2022 ليشارك مع الفريق في 33 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وساعد النادي في التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس لكنه غاب عن المباراتين أمام فلامينجو.

ولعب بيروني مع منتخب الأرجنتين تحت 16 عاما وهو جزء من فريق المنتخب الذي لعب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في كولومبيا.

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