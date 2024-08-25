رومانو: الصفقة تمت.. ميرينو يتمم انتقاله إلى أرسنال

أتم الإسباني ميكيل ميرينو انتقاله إلى نادي أرسنال ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ميكيل ميرينو النادي : ريال سوسيداد أرسنال

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إتمام أرسنال الصفقة.

وأشار رومانو إلى أن ميكيل ميرينو أتم الكشف الطبي للانتقال إلى نادي أرسنال، وتبادل الناديان الوثائق ليتم إبرام الصفقة بشكل رسمي.

وكشف قيمة الصفقة 32 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد حتى يونيو 2028 مع أحقية التمديد لموسم آخر.

وشارك ميرينو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الماضية والتي توجت بها بلاده.

وينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما يدفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

ويسعى أرسنال إلى تعويض رحيل لاعبه إميل سميث رو إلى فولام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.