جيسوس: انتقال سعود عبد الحميد لروما لن يهز الهلال

قلل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال من إمكانية تأثر فريقه برحيل سعود عبد الحميد، ظهيره الأيمن، مؤكدًا قدرته على إيجاد الحلول لأي غياب.

ووافق الهلال السعودي أخيرا على بيع ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي وفقا لتقارير صحفية.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "تأثر الهلال برحيل سعود؟ لا يوجد أي تأثير، القائمة التي بنيناها تملك القيمة الجماعية، وقادرة على استيعاب غياب أي لاعب، وهذه هي قوته الحقيقية".

وأضاف "أفضل مثال على ذلك هو تعاملنا مع غياب نيمار الذي يعد من خيرة لاعبي العالم، ومن دونه حققنا الكثير، ولم نتأثر، كذلك مالكوم، أحد العناصر المهمة في الفريق، افتقدناه أمام الأخدود وفزنا، ولم نشعر بأي تأثر".

وتابع "الفريق يؤدي بطريقة جماعية، لذلك غياب أي لاعب لا يؤثر فيه".

وغاب عبد الحميد عن الهلال في المباراة، تمهيدًا لرحيله إلى نادي روما الإيطالي الذي يتأهب لإعلان التوقيع معه.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن سعود عبد الحميد سينضم لروما بعد موافقة الهلال، عبر خطاب تلقاه النادي الإيطالي.

ومن المتوقع وصول اللاعب إلى روما خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب المصدر ذاته.

على الجانب الآخر ذكرت الرياضية من قبل أن الهلال استفسر عن إمكانية التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض رحيل سعود.

ويمتد تعاقد الظهير الدولي الإنجليزي مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مفاوضون عن نادي الهلال أجروا اتصالات مع نادي مانشستر سيتي للاستعلام عن إمكانية موافقتهم على التفاوض مع كايل ووكر، الظهير لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الهلال يسعى إلى جس نبض مسؤولي سيتي قبل بدء المخاطبات الرسمية معهم، في خطوةٍ تتزامن مع الرحيل المحتمل لسعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.

وبات سعود عبد الحميد قريبا من الانتقال لنادي روما الإيطالي حسب التقارير، إذ أوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن روما على الضوء الأخضر من سعود عبد الحميد للتفاوض مع الهلال وشراء المدة المتبقية من عقده.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن دي روسي مدرب روما مقتنع بإمكانيات اللاعب السعودي الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

ويسعى الهلال لتأمين نفسه في حال رحيل سعود عبد الحميد الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ويجد الهلال في ووكر صاحب الخبرة الكبيرة الخاير الأمثل في قيادة جبهته اليمني خاصة في ظل رغبة النادي السعودي في النافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة لاستعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووكر صاحب الـ34 عاما يلعب في صفوف مانشتسر سيتي منذ صيف 2017 قادما من توتنام هوتسبير.

وفاز ووكر مع مانشستر سيتي بـ 15 لقبا، وحقق الثلاثية التاريخية الموسم قبل الماضي.