مواعيد مباريات الأحد 25 أغسطس 2024.. ليفربول ونانت وتحديد منافسي الأهلي والزمالك

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما يشارك مصطفى محمد مع نانت في الدوري الفرنسي.

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الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون في تمام الرابعة عصرا.

وفي نفس التوقيت يستضيف بورنموث فريق نيوكاسل.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف ليفربول بقيادة محمد صلاح فريق برينتفورد.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق أوكسير في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما يحل بريست الذي يضم بين صفوفه أشرف داري صفقة الأهلي المحتملة، ضيفا على لانس في تمام الرابعة عصرا.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق بلد الوليد في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق جيرونا في العاشرة والنصف مساء.

الدوري الألماني

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على فولفسبورج في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالمسابقة.

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى للفريق البافاري تحت قيادة فينسنت كومباني في الدوري.

منافسا الأهلي والزمالك

يتحدد منافسا الأهلي والزمالك في البطولات القارية عصر اليوم الأحد.

إذ يلعب جور ماهيا الكيني أمام المريخ بانتيو الجنوب سوداني في تمام الثالثة عصرا بإياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان المريخ بانتيو قد حقق الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

ويلعب المتأهل مع الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة التي يحمل الأحمر لقبها.

أما في الكونفدرالية فيلعب البن الإثيوبي ضد الشرطة الكيني في مباراة الإياب.

وكان لقاء الذهاب بالدور التمهيدي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويلعب المتأهل أمام الزمالك في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة التي يحمل الأبيض لقبها.