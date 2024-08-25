الأسرع في تاريخ النادي.. سواريز يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للصدارة في غياب ميسي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

واصل لويس سواريز تألقه بقميص إنتر ميامي بعد تسجيل هدفي فوز إنتر ميامي على سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وسجل لويس سواريز أسرع هدف في تاريخ نادي إنتر ميامي عقب 30 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة القسم الشرقي وبفارق 8 نقاط عن سينسيناتي بعد مرور 26 جولة من الدوري الأمريكي.

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وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

بينما شارك ثلاثي برشلونة السابق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وسجل سواريز الهدفين مبكرا في الدقيقتين 1 و6 ليقود إنتر ميامي لمواصلة الانتصارات.

وحقق إنتر ميامي الانتصار الثالث على التوالي ليبتعد بالصدارة.

ورفع لويس سواريز رصيده إلى 14 هدفا ليصبح في المركز الرابع بجدول ترتيب الهدافين.

ويتصدر الكولومبي كريستيان أرانجو قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا وهو أكثر من ساهم بأهداف بعد صناعة 11 آخرين.

إنتر ميامي لويس سواريز الدوري الأمريكي
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