فليك: ليفاندوفسكي خطير مهما كان عمره.. وهذا ما ينقص برشلونة

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 03:44

كتب : FilGoal

هانزي فليك

أبدى هانزي فليك مدرب برشلونة سعادته بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب المباراة: "لدينا أجواء رائعة في الفريق والسلوك مذهل. الكل يتجاول بشكل ممتاز".

وأضاف "حققنا انتصارين ولدينا 6 نقاط وهذا يساعدنا. ليس الأمر سهلا مع ضغطنا المتقدم والمخاطرات التي نأخذها. كل شيء وارد الحدوث ولكننا نسير جيدا".

أخبار متعلقة:
أليسون يكشف موقفه الحاسم من الانتقال إلى الدوري السعودي إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت

وأكمل "يجب أن نواصل التحسن ونحن نعمل على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة. هذا هو هدفنا وهكذا تسير الأمور لنا".

وأوضح "صحيح أن لدينا بعض القطع الهامة الناقصة ولكن حتى وإن لم نكن في أفضل حال فالوضع جيد ونحن نتحسن".

وعن حالة بيدري الحالية قال: "الطاقم الفني يقوم بعمل رائع معه ولقد عاد من الإصابة بصورة مميزة. إنه يلعب جيدا ويوازن الفريق ويحمي الكرة. من الجيد رؤيته في الملعب".

وعن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قال: "إنه خطير دائما بصرف النظر عن عمره".

وسجل لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة، بينما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يساهم لامين جمال في هدف لفريقه، إذ صنع هدف التعادل لبرشلونة في مباراة فالنسيا الماضية، وانتصر برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وبهذا أصبح لامين جمال ثاني أكثر لاعب يساهم في الأهداف بين اللاعبين الذين ولدوا في عام 2005 في الدوريات الخمسة الكبرى.

ووصل برشلونة للنقطة السادسة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف سيلتا فيجو.

برشلونة الدوري الإسباني هانزي فليك
نرشح لكم
يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) أتليتك بلباو تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو قبل مواجهة بلباو.. برشلونة يعلن إصابة كريستنسن بعد انهيار انتقاله إلى تشيلسي بـ40 مليون يورو.. سامو ينضم إلى بورتو من أتليتكو مدريد بمبلغ مفاجئ لغز أولمو والخلل الذي قتل تشافي.. 3 أسئلة على طاولة فليك إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون
أخر الأخبار
فليك: ليفاندوفسكي خطير مهما كان عمره.. وهذا ما ينقص برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
أليسون يكشف موقفه الحاسم من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي يكشف سبب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن تدريبات الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم: مستجدات كاف سبب عدم انتظام جدول الدوري.. وهذا هو الحل 4 ساعة | الدوري المصري
بقيادة فيليبي لويس.. شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال على حساب أولمبياكوس 5 ساعة | أمريكا
مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب 5 ساعة | الدوري المصري
هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي 5 ساعة | المحترفون
ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى