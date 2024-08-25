فليك: ليفاندوفسكي خطير مهما كان عمره.. وهذا ما ينقص برشلونة

أبدى هانزي فليك مدرب برشلونة سعادته بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب المباراة: "لدينا أجواء رائعة في الفريق والسلوك مذهل. الكل يتجاول بشكل ممتاز".

وأضاف "حققنا انتصارين ولدينا 6 نقاط وهذا يساعدنا. ليس الأمر سهلا مع ضغطنا المتقدم والمخاطرات التي نأخذها. كل شيء وارد الحدوث ولكننا نسير جيدا".

وأكمل "يجب أن نواصل التحسن ونحن نعمل على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة. هذا هو هدفنا وهكذا تسير الأمور لنا".

وأوضح "صحيح أن لدينا بعض القطع الهامة الناقصة ولكن حتى وإن لم نكن في أفضل حال فالوضع جيد ونحن نتحسن".

وعن حالة بيدري الحالية قال: "الطاقم الفني يقوم بعمل رائع معه ولقد عاد من الإصابة بصورة مميزة. إنه يلعب جيدا ويوازن الفريق ويحمي الكرة. من الجيد رؤيته في الملعب".

وعن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قال: "إنه خطير دائما بصرف النظر عن عمره".

وسجل لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة، بينما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يساهم لامين جمال في هدف لفريقه، إذ صنع هدف التعادل لبرشلونة في مباراة فالنسيا الماضية، وانتصر برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وبهذا أصبح لامين جمال ثاني أكثر لاعب يساهم في الأهداف بين اللاعبين الذين ولدوا في عام 2005 في الدوريات الخمسة الكبرى.

ووصل برشلونة للنقطة السادسة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف سيلتا فيجو.