مدرب الإسماعيلي يكشف سبب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن تدريبات الفريق

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 03:03

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن سبب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن تدريبات الفريق.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة صدى البلد: "اللاعب لن يمنحنا 100% من مستواه وتركيزه في الوقت الحالي، ونحن نفضل ما في صالح الإسماعيلي".

وأوضح "لذلك نفضل منح الفرص للآخرين. اللاعبون الذين أبعدناهم في بداية الموسم انطبق عليهم نفس الأمر، نحن لا نكرههم ولكن لم نرَ أنهم سيفيدون الفريق في الوضع الحالي".

وأضاف "المسألة يديرها المدرب إيهاب جلال مع مجلس الإدارة واللجنة الفنية".

واختتم "انقطاع مجدي لا يعني بالضرورة رحيله، بل نحن نحافظ عليه في الوقت الحالي لأنه لن يكون في كامل تركيزه".

وتشير الأنباء إلى وجود عدة عروض لضم عبد الرحمن مجدي أبرزها من بيراميدز.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس مصر متغلبا على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ويلعب الدراويش ضد زد الذي مر على حساب مودرن سبورت.

على الجانب الآخر يلتقي بيراميدز والمصري في المباراة الأخرى لنصف النهائي.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي الدوري المصري
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