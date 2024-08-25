ثروت سويلم: مستجدات كاف سبب عدم انتظام جدول الدوري.. وهذا هو الحل

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 01:41

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - ثروت سويلم

ألقى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية باللوم على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في أزمة تأخر انتهاء الدوري عن الموعد الطبيعي.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة دي إم سي: "الكثير يتحدثون عن الموسم الجديد وقد أنهينا الدوري للتو في 19 أغسطس. من ينتقد يجب أن يعرف أنه لا أصول للأمر. أي شخص يمكنه القول أنه سيبدأ الدوري في أكتوبر وينهيه في مايو، ولكن في الواقع تأتيك مستجدات".

وأضاف "لدينا 4 أندية تشارك في البطولات القارية ونؤجل لهم مما يؤدي لترحيل قرابة 9 أسابيع إضافية في الموسم. مواعيد الاتحاد الإفريقي ليست محددة مسبقا بل يبدأوا إرسالها لنا بعد 3 أو 4 أسابيع من انطلاق الدوري".

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وأوضح "نتفق منذ البداية على قواعد محددة للتأجيلات، ثم تأتي بعض الأندية لتعترض على مؤجلات الأهلي والزمالك. لقد اتفقنا على ذلك مسبقا".

وأكمل "الفارق بيننا وبين الدوري المغربي في عدد الأندية المشاركة في الدوري. وبعض الدوريات لا تؤجل أي مباريات مهما كانت الأحداث".

وتابع "لدينا ظروف تحكمنا مثل أن يلعب الأهلي مباراة في جنوب إفريقيا تتطلب 9 ساعات للسفر. لا تظنوا أنه متاح لنا أن نصنع جدولا منتظما من البداية للنهاية ولا نفعل ذلك".

وواصل "لا نملك من الاتحاد الإفريقي سوى مواعيد مباريات المنتخب والأدوار التمهيدية. ما بعد الأدوار التمهيدية لا يخطرونا به إلا حين تتأهل الفرق إلى دور المجموعات".

وأردف "إن كنا نملك جدول مباريات وطريق الأهلي مثلا من البداية وحتى النهائي فكيف سيحدث هذا الخلط كل عام"؟

واختتم "نحتاج لموسم استثنائي وإلا أرى أن الدوري سينتهي بنفس الشكل في شهر أغسطس، ولكن أغلب الأندية تريد استمرار الدوري بنظامه الحالي".

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