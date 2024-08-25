مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 01:08

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أوضح مصدر من الأهلي تفاصيل عرض نادي ريو أفي البرتغالي لضم أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي.

ووصل للأهلي عرض رسمي من نادي ريو أفي البرتغالي لضم لاعب الوسط في سوق الانتقالات الحالية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "ريو أفي البرتغالي قدم عرضا لضم أحمد نبيل كوكا، بمقابل مليون و200 ألف دولار".

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وأتم "إذا وافق مارسيل كولر على رحيله فنيا، سندرس العرض ثم سنرد على النادي بمطالبنا المالية لأن العرض الحالي ضعيف".

ومن جهة أخرى كشف مصدر مقرب من كوكا لـ FilGoal.com قائلا: "كوكا موافق على خوض تجربة الاحتراف في ظل وجود عرض من فريق في الدوري البرتغالي".

الفريق البرتغالي يحتل المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات في الدوري محليا.

وسبق أن لعب أحمد حسن كوكا بقميص الفريق بين 2012 و2015 وخاض 98 مباراة وسجل 32 هدفا.

كوكا صاحب الـ 23 عاما شارك مع الأهلي في 58 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفا وصنع 3، ويشغل أيضا مركز الظهير الأيسر.

وتوج كوكا مع الأهلي بـ 9 ألقاب متنوعة بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا و2 دوري مصري و2 سوبر مصر و3 كأس مصر.

وانضم كوكا لقائمة منتخب مصر الأول في أمم إفريقيا 2023 لكنه خرج قبل بداية البطولة بسبب تعرضه للإصابة.

وشارك كوكا في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، كما حقق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

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