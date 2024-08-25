هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 01:00

كتب : رضا السنباطي

عمر القزاز - البطين

انتقل عمر القزاز مهاجم مركز شباب القزازين إلى نادي البطين السعودي.

ويلعب نادي البطين في دوري الدرجة الثالثة السعودي.

وتمت الصفقة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

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ووقع اللاعب عقود انتقاله إلى البطين السعودي عقب اجتياز الكشف الطبي.

القزاز هو هداف المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب، برصيد 9 أهداف.

وسجل القزاز 9 أهداف في الموسم، ساعد بها فريقه مركز شباب القزازين على احتلال المركز الثاني في المجموعة، خلف المنصورة الصاعد لدوري المحترفين.

عمر القزاز البطين الدوري السعودي الدرجة الثالثة
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