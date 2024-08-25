هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي

انتقل عمر القزاز مهاجم مركز شباب القزازين إلى نادي البطين السعودي.

ويلعب نادي البطين في دوري الدرجة الثالثة السعودي.

وتمت الصفقة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ووقع اللاعب عقود انتقاله إلى البطين السعودي عقب اجتياز الكشف الطبي.

القزاز هو هداف المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب، برصيد 9 أهداف.

وسجل القزاز 9 أهداف في الموسم، ساعد بها فريقه مركز شباب القزازين على احتلال المركز الثاني في المجموعة، خلف المنصورة الصاعد لدوري المحترفين.