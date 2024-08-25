هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 01:00
كتب : رضا السنباطي
انتقل عمر القزاز مهاجم مركز شباب القزازين إلى نادي البطين السعودي.
ويلعب نادي البطين في دوري الدرجة الثالثة السعودي.
وتمت الصفقة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.
ووقع اللاعب عقود انتقاله إلى البطين السعودي عقب اجتياز الكشف الطبي.
القزاز هو هداف المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب، برصيد 9 أهداف.
وسجل القزاز 9 أهداف في الموسم، ساعد بها فريقه مركز شباب القزازين على احتلال المركز الثاني في المجموعة، خلف المنصورة الصاعد لدوري المحترفين.
نرشح لكم
لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني انتهت الدوري الألماني - دورتموند (2)-(0) فرانكفورت تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش أمام مانشستر سيتي.. والحمادي على الدكة بمشاركة حمدي فتحي.. الفوز الأول لـ الوكرة في الدوري على الشحانية الخليج يهزم ضمك في افتتاحية الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف وطارق حامد التشكيل – طارق حامد يقود وسط ضمك.. ومحمد شريف في هجوم الخليج