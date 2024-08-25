ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الأخدود خارج أرضه بنتيجة 3-0.

سجل ثلاثية الهلال: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش.

وتقدم الهلال مبكرا بهدف في الدقيقة 4 عن طريق ميتروفيتش بعدما حوّل عرضية عبد الله الحمدان في الشباك.

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وفي الدقيقة 39 وبرأسية حوّل الصربي عرضية الحمدان في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

وعادل ميتروفيتش ثاني أطول سلسلة من التسجيل خارج الأرض بالتساوي مع عبد الرزاق حمد الله (7 مباريات).

فيما يتصدر إدواردو لاعب الهلال السابق هذه القائمة بتسجيله في 9 مباريات متتالية.

وأنهى ميلينكوفيتش سافيتش الشوط الأول بهدف ثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 45+1.

الشوط الثاني جاء هادئا عكس حيث حافظ الزعيم على انتصاره لينتهي اللقاء بالفوز 3-0.

وتصدر الهلال ترتيب الدوري مبكرا بالتساوي مع القادسية.

الهلال السعودي الدوري السعودي الأخدود
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