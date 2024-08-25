ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:44
كتب : FilGoal
استهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الأخدود خارج أرضه بنتيجة 3-0.
سجل ثلاثية الهلال: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش.
وتقدم الهلال مبكرا بهدف في الدقيقة 4 عن طريق ميتروفيتش بعدما حوّل عرضية عبد الله الحمدان في الشباك.
وفي الدقيقة 39 وبرأسية حوّل الصربي عرضية الحمدان في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.
وعادل ميتروفيتش ثاني أطول سلسلة من التسجيل خارج الأرض بالتساوي مع عبد الرزاق حمد الله (7 مباريات).
فيما يتصدر إدواردو لاعب الهلال السابق هذه القائمة بتسجيله في 9 مباريات متتالية.
وأنهى ميلينكوفيتش سافيتش الشوط الأول بهدف ثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 45+1.
الشوط الثاني جاء هادئا عكس حيث حافظ الزعيم على انتصاره لينتهي اللقاء بالفوز 3-0.
وتصدر الهلال ترتيب الدوري مبكرا بالتساوي مع القادسية.
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