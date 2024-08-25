ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود

أليسون يكشف موقفه الحاسم من الانتقال إلى الدوري السعودي

هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي

بمشاركة ديانج.. الخلود يخسر في الوقت القاتل من اتحاد جدة في بداية الدوري السعودي

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الخليج يهزم ضمك في افتتاحية الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف وطارق حامد