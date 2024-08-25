إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

ماتيو دارميان

فاز إنتر ميلان على منافسه ليتشي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو دارميان وهاكان تشالهان أوجلو ثنائية النيراتزوري.

وصحح إنتر مساره إذ تعادل في المباراة الأولى في الكالتشيو ضد جنوى بهدف لكل فريق.

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وأحرز تشالهان أوجلو هدفه من ضربة جزاء، وسجل اللاعب التركي ركلة الجزاء الـ17 له في الدوري الإيطالي من 17 أي حقق العلامة الكاملة.

وأصبح تشالهان أوجلو منذ موسم 2023-2024 هو اللاعب الأكثر تسجيلا من ضربات الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى، إذ سجل 11 مرة، ويأتي كول بالمر لاعب تشيلسي خلفه بـ9 ضربات جزاء.

وغاب لاوتارو مارتينيز قائد إنتر عن المباراة بسبب إصابة عضلية بسيطة، لكن فضل سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر إراحته.

وصنع مهدي طارمي الهدف الأول لإنتر في الظهور الأول له مع الفريق، إذ لعب رأسية وذهبت إلى دارميان ليسكنها الشباك في الدقيقة الخامسة.

وضاعف تشالهان أوجلو النتيجة في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد إنتر إلى النقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

بينما يتذيل ليتشي الترتيب بدون نقاط.

إنتر ليتشي الدوري الإيطالي هاكان تشالهان أوجلو ماتيو دارميان
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