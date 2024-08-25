لامين جمال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

لامين يامال - نيكو ويليامز

كشف لامين جمال نجم برشلونة عن طريقة تسجيله لهدف الفريق أمام أتلتيك بلباو أمام خصمه في هذه المباراة وصديقه في المنتخب نيكو ويليامز.

وقال جمال في تصريحاته لـ دازن عقب المباراة: "سعيد بفوز الفريق في أول مباراة على ملعبنا لهذا الموسم. البداية جيدا أمر مهم للغاية".

وعن الهدف الذي سجله قال: "لقد رأيت مساحة صغيرة حيث كان نيكو (ويليامز) قادمًا نحوي وهو ليس قويًا في الدفاع فوجدت الثغرة ثم سددت".

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وعن تغير لعب الفريق مع المدرب الجديد هانزي فليك أوضح: "ما نفكر فيه هو التسجيل حين نملك الكرة. ننطلق كالسهام نحو المرمى وهذا واضح في المرتدات حيث نشكل الكثير من الخطورة".

واختتم "أريد دائما الاتجاه للأمام نحو المرمى لأن المباريات تُكسب في النهايسة بالأهداف، وكلما سجلنا أكثر كان ذلك أفضل".

وكون جمال شراكة مميزة مع نيكو ويليامز في هجوم منتخب إسبانيا المتوج بيورو 2024.

وكان ويليامز هدفا رئيسيا لبرشلونة في الصيف، ولكن تشير التقارير إلى فشل الصفقة.

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