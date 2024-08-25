الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن موقف زياد كمال لاعبه المعار إلى الزمالك، وطلب الأبيض بإنهاء الإعارة.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "حسين لبيب تواصل معي قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش وأخطرني بطلب إنهاء إعارة زياد كمال".

وعن سبب مطالبته للزمالك بمديونياته في الوقت الحالي قال: "لنا أموال عند الزمالك والأهلي والمقاولون العرب وسموحة. بحكم أننا نملك أكبر وأقوى قطاع ناشئين في مصر".

وأضاف "لا يوجد فريق في الدوري المصري لا يوجد به لاعب من إنبي. هناك علاقات تجارية مستمرة".

وأكمل "كل عام أراسل كل الأندية من بخصوص المديونيات المستحقة لنا، هذا إجراء إداري قانوني لأني سأسأل عنه".

وأوضح "إذا اشتريت من نادٍ مدين لي بأموال ننهي الأمور عادة بخصم المديونية من قيمة الصفقة".

وتابع "لا علاقة لانتقال أي لاعب من إنبي للزمالك مستقبلا بمسألة زياد كمال وعودته".

واختتم "الزمالك لم يطلب ضم عبد العزيز البلعوطي ومحمد حمدي".