الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن موقف زياد كمال لاعبه المعار إلى الزمالك، وطلب الأبيض بإنهاء الإعارة.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "حسين لبيب تواصل معي قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش وأخطرني بطلب إنهاء إعارة زياد كمال".

وعن سبب مطالبته للزمالك بمديونياته في الوقت الحالي قال: "لنا أموال عند الزمالك والأهلي والمقاولون العرب وسموحة. بحكم أننا نملك أكبر وأقوى قطاع ناشئين في مصر".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مدافع إنبي يتلقى عرضا أوروبيا مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب فسخ إعارة زياد كمال.. وهذا شرطنا للموافقة كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي

وأضاف "لا يوجد فريق في الدوري المصري لا يوجد به لاعب من إنبي. هناك علاقات تجارية مستمرة".

وأكمل "كل عام أراسل كل الأندية من بخصوص المديونيات المستحقة لنا، هذا إجراء إداري قانوني لأني سأسأل عنه".

وأوضح "إذا اشتريت من نادٍ مدين لي بأموال ننهي الأمور عادة بخصم المديونية من قيمة الصفقة".

وتابع "لا علاقة لانتقال أي لاعب من إنبي للزمالك مستقبلا بمسألة زياد كمال وعودته".

واختتم "الزمالك لم يطلب ضم عبد العزيز البلعوطي ومحمد حمدي".

أيمن الشريعي إنبي الزمالك الدوري المصري عبد العزيز البلعوطي محمد حمدي
نرشح لكم
ثروت سويلم: مستجدات كاف سبب عدم انتظام جدول الدوري.. وهذا هو الحل مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي خبر في الجول - إعارة أمادي من سيراميكا إلى سموحة في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير مودرن سبورت: باب التفاوض مفتوح لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
ثروت سويلم: مستجدات كاف سبب عدم انتظام جدول الدوري.. وهذا هو الحل 24 دقيقة | الدوري المصري
بقيادة فيليبي لويس.. شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال على حساب أولمبياكوس 36 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب 56 دقيقة | الدوري المصري
هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي ساعة | المحترفون
ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود ساعة | سعودي في الجول
إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو ساعة | الكرة الأوروبية
يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى