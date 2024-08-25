جوندوجان: جوارديولا يحاول تعديل بعض التفاصيل التكتيكية الصغيرة منذ مغادرتي

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

أقر إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا مدرب فريقه يحاول تعديل بعض التفاصيل التكتيكية الصغيرة منذ مغادرته.

وفاز مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الألماني لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "عندما وصلت قبل يومين كنت أمزح بالفعل مع اللاعبين، كان ذلك قبل أن أوقع العقد، أشعر وكأنني لم أذهب بعيدا أبدا وأنني في بيتي".

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وأضاف "أشعر بالسعادة للعب مرة أخرى لهذا النادي المذهل".

وأكمل "تلقيت الكثير من ردود الأفعال في الأيام القليلة الماضية، الكثير من المشجعين والأصدقاء واللاعبين والموظفين في مانشستر، 99٪ من ردود الأفعال كانوا إيجابيين للغاية".

وتابع "لحسن الحظ أننا حققنا نتيجة إيجابية، أنا فخور جدا بالعودة".

وأنهى حديثه "يعجبني جدا أن بيب جوارديولا متطلب للغاية، عقدت اجتماعا قصيرا معه، وأراني بعض اللقطات من مباراة تشيلسي وقال إن منذ مغادرتي يحاول تعديل بعض التفاصيل التكتيكية الصغيرة، آمل أن أنفذها في أسرع وقت ممكن".

وانضم اللاعب التركي الأصل إلى مانشستر سيتي مرة أخرى بعدما قضى الموسم الماضي في برشلونة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إلكاي جوندوجان إبسويتش بيب جوارديولا
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