كأس مصر - إثارة الدقائق الأخيرة تقود زد لنصف النهائي على حساب مودرن سبورت

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

زد - مودرن سبورت

تأهل زد لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي كأس مصر بإقصاء مودرن سبورت بهدف دون رد بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد إسماعيل.

وأصبح إسماعيل اللاعب رقم 13 الذي يسجل لزد هذا الموسم في جميع المسابقات.

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وواصل زد تفوقه على مودرن سبورت هذا الموسم إذ فاز في مباراتين بالدوري والكأس وتعادلا في واحدة.

وسيلتقي زد مع الإسماعيلي في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من لقاء المصري وبيراميدز في النهائي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

وصف المباراة

كاد علي ياسر أن يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت بعدما ارتطمت تسديدة علي لطفي به لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 22.

وبعد 5 دقائق انفرد مصطفى زيكو وسدد كرة أبعدها محمود حمدي ببراعة.

وفي الشوط الثاني تألق علي لطفي لتسديدة قوية من محمود شعبان في الدقيقة 52.

ولم تشهد أحداث المباراة أي فرص محققة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الأول لم يسدد أي فريق أي كرة على مرمى الآخر.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الأول سجل رشيد أحمد هدفا لزد ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 115 سجل محمد إسماعيل برأسية قوية هدف تقدم زد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 120 لصالح باسم علي تعرضه لعرقلة من علي جمال.

وفي الدقيقة 120+2 انبرى عمرو السيسي لركلة الجزاء وسددها ارتطمت بالقائم وأطلق بعدها مباشرة حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تأهل زد.

زد مودرن سبورت كأس مصر
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