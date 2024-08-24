أرتيتا: أعلم أن تروسارد لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له

السبت، 24 أغسطس 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

انهال ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالمديح على لاعبه لياندرو تروسارد بعد مباراة الفريق ضد أستون فيلا.

وفك أرسنال عقدته ضد أستون فيلا بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "الفوز مهم بسبب ما حدث ضد أستون فيلا في الموسم الماضي، كان يجب أن نظهر صلابتنا، ووجدنا الطريقة لكي نفوز بالمباراة".

أخبار متعلقة:
هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32

وأضاف "صنعنا الكثير من الفرص والهيمنة، لكن لم نترجم ذلك إلى أهداف، نحتاج إلى مساهمة الجميع لكي نكون فريقا رائعا ومتكاملا".

وشدد "ما فعله البدلاء وخاصة لياندرو تروسارد كان لا يصدق".

وأكمل "الاحتفال بالانتصارات الصغيرة يأتي من اللاعبين، وهذا يخبرك بمدى حبهم للفوز والتنافس معا وهذه هي شخصية الفريق، أنا أحب ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "تروسارد سجل من اللمسة الأولى، فعل ذلك كثيرا من قبل، ممتن جدا له لأنني أعلم أنه لا يحب التواجد على مقاعد البدلاء، هو يستحق اللعب، وعندما يشارك يصنع الفارق".

وارتقى أرسنال للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.

بينما تكبد أستون فيلا الخسارة على ملعبه وتراجع للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.

هدف يحمل رقم 100 لأرسنال في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي كرابع أكثر فريق يهز الجنرز شباكه.

كما ساهم ساكا بـ 3 أهداف في مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأصبح رابع لاعب يفوز في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل أن يتمم عامه الـ 23 بعد سيسك فابريجاس وفيل فودين وواين روني.

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا أستون فيلا لياندرو تروسارد
نرشح لكم
جالاتاسراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو بعد اعتزال الكبار.. مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة وهوية الحارس الأول بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو سكاي: جالاتاسراي يبدأ مفاوضاته لضم أوسيمين ذا أثلتيك: أرسنال يرد على عرض اتحاد جدة لضم تروسارد ماركا تكشف كواليس "أصعب صيف" لـ ديكو رومانو: عرض من اتحاد جدة لضم تروسارد
أخر الأخبار
"مستمرون معا".. رسالة من الجزيري لجماهير الزمالك بعد حل أزمة مستحقاته دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الجزيري يتراجع عن شكوى الزمالك بعد حصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة 18 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: استاد القاهرة يستضيف مواجهة كأس إنتركونتينينتال 20 دقيقة | الكرة المصرية
جالاتاسراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف 32 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك للمشاركة في السوبر المصري 42 دقيقة | الدوري المصري
هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو 45 دقيقة | ميركاتو
بعد اعتزال الكبار.. مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة وهوية الحارس الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد