برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي
السبت، 24 أغسطس 2024 - 22:26
كتب : FilGoal
تمكن برشلونة من تحقيق الفوز على أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وسجل لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة، بينما أحرز أويهان سانست هدف بلباو الوحيد.
ويواصل هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تحقيق النتائج الإيجابية مع الأداء المميز.
وأحرز ليفاندوفسكي 3 أهداف خلال مباراتين برشلونة، إذ سجل هدفين في المباراة الأولى ضد فالنسيا.
وللمباراة الثانية على التوالي يساهم لامين جمال في هدف لفريقه، إذ صنع هدف التعادل لبرشلونة في مباراة فالنسيا الماضية، وانتصر برشلونة بهدفين مقابل هدف.
وبهذا أصبح لامين جمال ثاني أكثر لاعب يساهم في الأهداف بين اللاعبين الذين ولدوا في عام 2005 في الدوريات الخمسة الكبرى.
وساهم اللاعب البالغ من العمر 17 عاما في تسجيل 12 هدفا إذ أحرز 6 أهداف وصنع مثلهم، ويتساوي مع ديسيري دوي لاعب باريس سان جيرمان.
ويتصدر ماتياس تيل لاعب بايرن ميونيخ القائمة الذي ساهم في 17 هدفا إذ سجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين.
ودخل سانست تاريخ بلباو إذ أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل 25 هدفا لفريقه في الدوري الإسباني في عمر 24 عاما و121 يوما، خلف إيكر مونياين وفيرناندو يورنتي بالترتيب.
ووصل برشلونة للنقطة السادسة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف سيلتا فيجو.
بينما تجمد رصيد بلباو في المركز الـ15 بنقطة واحدة.
إنقاذ من كوبارسي
أنقذ باو كوبارسي لاعب برشلونة مرماه بعد تسديدة قوية من نيكو ويليامز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.
هدف رائع
افتتح لامين جمال النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 24، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
العودة إلى تقنية الفيديو
عاد الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي من كوبارسي على مهاجم بلباو، ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء، وسدد سانست الركلة ونجح في تسجيلها.
القائم ينقذ بلباو
أنقذ القائم بلباو في الدقيقة 57 بعد رأسية من ليفاندوفسكي عقب عرضية من رافينيا.
تدخل طارئ من ليفاندوفسكي
تدخل ليفاندوفسكي ليسجل لبرشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى ليمنح فريقه التقدم والـ3 نقاط.
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