أسوأ بداية منذ 2011.. ميلان يخسر من بارما بثنائية

واصل ميلان بدايته السيئة في الدوري الإيطالي بتعثر جديد بالخسارة من ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من المسابقة.

سجل ثنائية بارما كل من دينيس مان وماتيو كانشاليري، بينما سجل كريستيان بوليسيتش هدف ميلان.

ولأول مرة منذ موسم 2011-12 لا يحقق ميلان الفوز في أول جولتين من الدوري الإيطالي.

ولأول مرة يفوز بارما على ميلان منذ الفوز بنتيجة 4-2 في 2014.

وتعادل ميلان في الوقت القاتل ضد تورينو بالجولة الأولى، وبات رصيده نقطة وحيدة.

فيما حقق بارما فوزه الأول في الموسم ورفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف أودينيزي.

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وصف المباراة

وتقدم بارما بهدف مبكر للغاية في الدقيقة 2 بعد سلسلة طويلة من التمريرات وصلت بعرضية أرضية لدينيس مان الذي سجل في الشباك.

ومرت رأسية ستراهينيا بافلوفيتش أعلى عارضة الحارس الياباني في الدقيقة 41.

وكاد تيجاني رينديرز أن يسجل التعادل لميلان سريعا لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 60 ألغي هدف لبارما بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 65 أدرك كريستيان بوليسيتش التعادل بعد عرضية رافائيل لياو من داخل منطقة الجزاء.

ولم يدم تقدم ميلان كثيرا فسجل كانشاليري الهدف الثالث في الدقيقة 77 هدف التقدم مشعلا الأجواء في ملعب أنيو تارديني، لتنتهي المباراة بفوز بارما.