بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بالخسارة من دورتموند

السبت، 24 أغسطس 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش - دورتموند ضد فرانكفورت

حقق بروسيا دورتموند الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة الأولى من الدوري الألماني.

المباراة شهدت مشاركة عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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وكان مرموش قد لعب المباراة الأولى لفرانكفورت بكأس ألمانيا وتمكن من صنع هدفين.

مرموش خرج في الدقيقة 69 وحل إجور ماتانوفيتش بدلا منه.

وبعد ثلاث دقائق من خروج مرموش تقدم دورتموند بالهدف الأول عن طريق جايمي جيتينز بتسديدة رائعة.

وسجل جيتينز الهدف الثاني في الدقيقة 93 بعد مجهود فردي رائع من وسط الملعب.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد فيردر بريمين يوم السبت 31 أغسطس خارج ملعبه، بينما سيلعب فرانكفورت على ملعبه ضد هوفنهايم بنفس اليوم.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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