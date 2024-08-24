بمشاركة ديانج.. الخلود يخسر في الوقت القاتل من اتحاد جدة في بداية الدوري السعودي

فاز اتحاد جدة على الخلود بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لأليو ديانج برفقة الخلود بعد الانضمام للفريق.

ويقضي ديانج الموسم الحالي معارا للخلود من النادي الأهلي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاتحاد جدة، حسام عوار في الدقيقة 94.

عوار انضم لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من روما.

وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد التعاون يوم الخميس المقبل 29 أغسطس، بينما يلتقي الخلود مع الرياض بنفس اليوم.

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