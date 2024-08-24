كأس مصر - كمال السيد أنهى الماراثون.. الإسماعيلي إلى نصف النهائي على حساب طلائع الجيش

السبت، 24 أغسطس 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

تأهل الإسماعيلي لنصف نهائي كأس مصر بعد سيناريو ماراثوني على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والتقى الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري، وينتظر الدراويش الفائز من لقاء مودرن سبورت ضد زد في نصف النهائي.

ولأول مرة يصل الإسماعيلي للمربع الذهبي من كأس مصر منذ موسم 2017-18 وحينها خسر من الزمالك.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا تشكيل كأس مصر - علي ياسر في هجوم مودرن سبورت.. وشادي حسين يقود زد خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس

وانتهى موسم طلائع الجيش بخسارته في الكأس بعدما خسر منذ أيام أيضا نهائي كأس الرابطة.

وسيقام لقاء نصف نهائي يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس، فيما يقام النهائي يوم الجمعة 30 أغسطس في برج العرب بالإسكندرية.

وصف المباراة

في أول 25 دقيقة لم يسدد أي لاعب من الفريقين أي تسديدة.

وفي الدقيقة 29 توغل جودوين شيكا من العمق وبعد صراع قوي مع دفاع الإسماعيلي وبمجهود فردي راوغ ثنائي الدفاع والحارس وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 45+1 منع كمال السيد حارس الدراويش كريم طارق من تسجيل ثاني أهداف طلائع الجيش.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الإسماعيلي بكل قوة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 62 سدد خالد النبريص كرة علت العارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين سدد محمد بيومي كرة على الطائرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 67 منعت العارضة تسديدة عمر الساعي من ركلة حرة مباشرة.

الضغط تواصل واستغل محمد عمار كرة ارتدت من يد محمد شعبان وأدرك التعادل للإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

وصل الفريقان لشوطين إضافيين لم يستطيعا خلالها هز الشباك لينتقلا لركلات الترجيح.

22 ركلة تم تسديدها من لاعبي الفريقين.

سجل لطلائع الجيش كل من أحمد الشيخ وأحمد متعب وحميد ماو وأحمد عبد الرحمن ومحمد حمدي زكي ومحمد هاني وعمرو طارق ومصطفى الخواجة ومحمد دياب، فيما أهدر فريد شوقي ومحمد شعبان.

في المقابل سجل للدراويش كل من محمد عمار وحاتم سكر ومروان حمدي وعبد الرحمن الدح وخالد النبريص وعماد حمدي وعمر القط وإبراهيم عبد العال ونادر فرج وكمال السيد وأهدر عبد الرحمن كتكتوت.

سجل لاعبو الفريقين أول 9 ركلات بنجاح، في العاشرة أهدر فريد شوقي خارج القائمين والعارضة، وتألق محمد شعبان وتصدى لتسديدة عبد الرحمن كتكوت.

شعبان سدد كرته بكل قوة بجوار القائم، فيما أسكن كمال السيد كرته في الشباك معلنا تأهل الدراويش.

الإسماعيلي طلائع الجيش كأس مصر
نرشح لكم
الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي كأس مصر - إثارة الدقائق الأخيرة تقود زد لنصف النهائي على حساب مودرن سبورت دوري أبطال إفريقيا - بأغرب أهداف البطولة.. بيراميدز يكرر فوزه على جي كي يو ويتأهل لدور الـ 32 انتهت كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(1) زد.. إثارة الثواني الأخيرة تشكيل كأس مصر - علي ياسر في هجوم مودرن سبورت.. وشادي حسين يقود زد خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي دقيقة | المحترفون
ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود 16 دقيقة | سعودي في الجول
إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت 39 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي 46 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان: جوارديولا يحاول تعديل بعض التفاصيل التكتيكية الصغيرة منذ مغادرتي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي 53 دقيقة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى