كأس مصر - كمال السيد أنهى الماراثون.. الإسماعيلي إلى نصف النهائي على حساب طلائع الجيش

تأهل الإسماعيلي لنصف نهائي كأس مصر بعد سيناريو ماراثوني على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والتقى الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري، وينتظر الدراويش الفائز من لقاء مودرن سبورت ضد زد في نصف النهائي.

ولأول مرة يصل الإسماعيلي للمربع الذهبي من كأس مصر منذ موسم 2017-18 وحينها خسر من الزمالك.

وانتهى موسم طلائع الجيش بخسارته في الكأس بعدما خسر منذ أيام أيضا نهائي كأس الرابطة.

وسيقام لقاء نصف نهائي يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس، فيما يقام النهائي يوم الجمعة 30 أغسطس في برج العرب بالإسكندرية.

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وصف المباراة

في أول 25 دقيقة لم يسدد أي لاعب من الفريقين أي تسديدة.

وفي الدقيقة 29 توغل جودوين شيكا من العمق وبعد صراع قوي مع دفاع الإسماعيلي وبمجهود فردي راوغ ثنائي الدفاع والحارس وسدد في الشباك.

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وفي الدقيقة 45+1 منع كمال السيد حارس الدراويش كريم طارق من تسجيل ثاني أهداف طلائع الجيش.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الإسماعيلي بكل قوة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 62 سدد خالد النبريص كرة علت العارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين سدد محمد بيومي كرة على الطائرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 67 منعت العارضة تسديدة عمر الساعي من ركلة حرة مباشرة.

الضغط تواصل واستغل محمد عمار كرة ارتدت من يد محمد شعبان وأدرك التعادل للإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

جوووووووول⚽💥.. محمد عمار يعيد الإسماعيلي من جديد للكأس ويسجل التعادل أمام طلائع الجيش في وقت قاتل وفرحة كبيرة فرحة من القلب لجماهير الدراويش🟡 pic.twitter.com/YIAyv7WB6H — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 24, 2024

وصل الفريقان لشوطين إضافيين لم يستطيعا خلالها هز الشباك لينتقلا لركلات الترجيح.

22 ركلة تم تسديدها من لاعبي الفريقين.

سجل لطلائع الجيش كل من أحمد الشيخ وأحمد متعب وحميد ماو وأحمد عبد الرحمن ومحمد حمدي زكي ومحمد هاني وعمرو طارق ومصطفى الخواجة ومحمد دياب، فيما أهدر فريد شوقي ومحمد شعبان.

في المقابل سجل للدراويش كل من محمد عمار وحاتم سكر ومروان حمدي وعبد الرحمن الدح وخالد النبريص وعماد حمدي وعمر القط وإبراهيم عبد العال ونادر فرج وكمال السيد وأهدر عبد الرحمن كتكتوت.

سجل لاعبو الفريقين أول 9 ركلات بنجاح، في العاشرة أهدر فريد شوقي خارج القائمين والعارضة، وتألق محمد شعبان وتصدى لتسديدة عبد الرحمن كتكوت.

شعبان سدد كرته بكل قوة بجوار القائم، فيما أسكن كمال السيد كرته في الشباك معلنا تأهل الدراويش.