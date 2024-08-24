انتهت كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(1) زد.. إثارة الثواني الأخيرة

السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - محمود حمدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت وزد في ربع نهائي كأس مصر.

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نهاية اللقاء

ق 123: القائم يمنع ركلة جزاء سددها عمرو السيسي والحكم يطلق صافرة النهاية

ق 121: ركلة جزاء يتحصل عليها بسام علي بعد عرقلته من علي جمال داخل منطقة الجزاء

ق 116: جووول محمد إسماعيل يسجل الأول برأسية لزد بعد ركنية

ق 106: جووول رشيد أحمد يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 52: علي لطفي يتألق في التصدي لتسديدة محمود شعبان.

بداية الشوط الثاني

ق 27: زيكو ينفرد ويسدد كرة يبعدها محمود حمدي ببراعة

ق 22: خطأ من علي لطفي في التمرير ترتطم بياسر لاعب مودرن وتمر بجوار القائم

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

مودرن سبورت زد كأس مصر
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