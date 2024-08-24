انتهت كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(1) زد.. إثارة الثواني الأخيرة
السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت وزد في ربع نهائي كأس مصر.
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نهاية اللقاء
ق 123: القائم يمنع ركلة جزاء سددها عمرو السيسي والحكم يطلق صافرة النهاية
ق 121: ركلة جزاء يتحصل عليها بسام علي بعد عرقلته من علي جمال داخل منطقة الجزاء
ق 116: جووول محمد إسماعيل يسجل الأول برأسية لزد بعد ركنية
ق 106: جووول رشيد أحمد يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
إلى شوطين إضافيين
ق 52: علي لطفي يتألق في التصدي لتسديدة محمود شعبان.
بداية الشوط الثاني
ق 27: زيكو ينفرد ويسدد كرة يبعدها محمود حمدي ببراعة
ق 22: خطأ من علي لطفي في التمرير ترتطم بياسر لاعب مودرن وتمر بجوار القائم
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة