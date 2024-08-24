انتهت كأس مصر - مودرن سبورت (0)-(1) زد.. إثارة الثواني الأخيرة

الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي

كأس مصر - كمال السيد أنهى الماراثون.. الإسماعيلي إلى نصف النهائي على حساب طلائع الجيش

خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك

تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا