جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن إيرلينج هالاند لاعب الفريق عانى كثيرا الموسم الماضي، بينما الأمر مختلف الآن.

وفاز مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي عقب المباراة: "سعيد ببداية موسم بمثل هذه الطريقة بالنسبة لنا، تلقينا هدف التقدم، لكن لعبنا بشكل جيد حقا".

وأضاف "أثق كثيرا في تسديد إيرلينج هالاند لركلات الجزاء، وساهم في الهدف الثاني، وسجل الهدث الثالث بطريقة رائعة، في الموسم الماضي عانى كثيرا، خاصة في البداية، لقد شعر بالتعب والألم في معظم الأوقات".

وشدد "استعد هالاند جيدا للموسم الحالي نظرا لعدم لعبه في بطولة يورو 2024، أرقامه لا تصدق".

وأكمل "لم أفكر في إقحام إلكاي جوندوجان، الجماهير رحبت به بشدة وبطريقة لا تصدق، يقرأ المباريات بشكل مثالي، أنا سعيد لأنني أعلم أنه سعيد للغاية بالعودة".

وأنهى حديثه قائلا: "سافينيو اندمج مع الفريق بشكل أسرع من المتوقع، لعب بطريقة جيدة حقا، انخفض مستواه في الشوط الثاني قليلا ولكن مساهمته هجوميا ودفاعيا كانت جيدة".

بالتسجيل ضد إبسويتش يكون هالاند قد سجل أهداف في مرمى 23 فريقا لعب أمامهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل مانشستر سيتي إلى 25 مباراة على التوالي بدون الخسارة.

منذ انضمامه للدوري الإنجليزي أصبح هالاند أكثر لاعب مسجل لهاتريك في مباراة برصيد 7 مباريات ويأتي بعده فيل فودين بثلاث مرات.

اللاعبين الأجانب الأكثر تسجلا لهاتريك تاريخ الدوري الإنجليزي يأتي في مقدمتهم كون أجويرو برصيد 12 هاتريك في 257 مباراة ومن بعده تيري هنري برصيد 8 هاتريك في 258 مباراة ثم هالاند برصيد 7 هاتريك في 68 مباراة.

وصل هالاند إلى هدفه رقم 94 بقميص دورتموند خلال 101 مباراة.

أصبح إيرلنج هالاند أسرع لاعب يسجل ل 7 هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 68 مباراة متفوقا على ألان شيرار الذي وصل إليها في 119 مباراة.

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