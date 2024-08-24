تشكيل كأس مصر - علي ياسر في هجوم مودرن سبورت.. وشادي حسين يقود زد

السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

أعلن كل من طلعت يوسف مدرب مودرن سبورت ومجدي عبد العاطي مدرب زد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مودرن سبورت مه زد في دور ربع نهائي كأس مصر.

ويشهد تشكيل مودرن سبورت تواجد أحمد عاطف وعلي ياسر في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان - علي الفيل - خالد رضا - طارق طه.

وسط: غنام محمد - عمرو السيسي - محمد نصير - محمد صادق.

هجوم: أحمد عاطف - علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - محمد محمود - باسم علي - هشام عادل - عبد الكبير الوادي - عمر وائل - عبد الرحمن رشدان - أرنولد إيبا - أحمد كباكا

بينما يلعب مصطفى سعد وشادي حسين بهجوم زد.

وجاء تشكيل زد بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل - محمد أشرف

الوسط: أحمد صغيري – بيتر موتوموسي – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين – مصطفى سعد

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - مصطفى عادل – إسلام عبد الله – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – ديلسون كاموني – عبد الرحمن البانوبي – رشيد أحمد – علي جمال

مودرن سبورت زد كأس مصر
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