الدوري الإنجليزي – توتنام يتعافى من "غاز الضحك" وينتصر على إيفرتون.. ووست هام يفوز على بالاس

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

يفيس بيسوما وهيونج مين سون

حقق توتنام فوزا كبيرا على منافسه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف توتنام هيونج مين سون (2)، ويفيس بيسوما، وكريستيان روميرو.

وتعافى توتنام من التعادل المفاجئ ضد ليستر سيتي في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

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وافتتح بيسوما النتيجة لتوتنام في الدقيقة 14.

وتعرض بيسوما لعقوبة من قبل توتنام، بعدما ظهر في مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يستخدم أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك.

وعاد بيسوما للفريق بعدما قدم اعتذاره.

وأضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة 25، وأحرز روميرو الهدف الثالث في الدقيقة 71، واختتم سون أهداف فريقه في الدقيقة 77.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية لإيفرتون إذ تعرض للهزيمة من برايتون في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد.

ووصل توتنام للنقطة الرابعة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتذيل إيفرتون دون نقاط.

وست هام × كريستال بالاس

فاز وست هام على كريستال بالاس بهدفين دون رد في نفس الجولة من الدوري الإنجليزي.

وسجل توماش سوتشيك وجارود بوين ثنائية وست هام.

وتدافعت جماهير وست هام بعد الاحتفال بهدف سوتشيك مما أدى إلى وقوع لوحات الإعلانات قبل أن يتدخل الأمن لإصلاح الأمر.

وساعد سوتشيك طفل حامل الكرات بعد وقوع اللوحة عليه.

وأحرز سوتشيك الهدف الأول في الدقيقة 67، وضاعف بوين النتيجة في الدقيقة 72.

وخسر وست هام من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز حصل وست هام على أول ثلاث نقاط ويحتل المركز السابع، ويقبع بالاس في المركز الـ18 بدون نقاط.

فولام × ليستر سيتي

تمكن فولام من الفوز على خصمه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وأحرز إميل سميث رو وأليكس إيوبي ثنائية فولام، بينما سجل فوت فايس هدف ليستر سيتي.

وافتتح سميث رو النتيجة في الدقيقة 18 لفولام من صناعة أداما تراوري.

وتعادل فايس لفولام في الدقيقة 38 من صناعة فاكوندو بونانوتي.

واستطاع إيوبي تسجيل هدف فوز فولام من صناعة أنتوني روبينسون في الدقيقة 70.

وخسر فولام المباراة الأولى ضد مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل ليستر مع توتنام بهدف لكل فريق.

ويحتل فولام المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، ويأتي ليستر في المركز الـ14 بنقطة واحدة.

نوتنجهام فورست × ساوثهامبتون

انتصر نوتنجهام فورست على خصمه ساوثهامبتون بهدف دون رد.

وأحرز مورجان جيبس وايت الهدف الوحيد في الدقيقة 70.

وتعادل فورست في المباراة الأولى مع بورنموث بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر خسر ساوثهامبتون من نيوكاسل بهدف دون رد.

ويحتل فورست المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

بينما ساوثهامبتون يأتي في المركز الـ15 دون نقاط.

توتنام الدوري الإنجليزي وست هام فولام ليستر سيتي يفيس بيسوما
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