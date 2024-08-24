انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) أتليتك بلباو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 75 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني

ق 57: رأسية في القائم من روبرت ليفاندوفسكي عقب عرضية من رافينيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: سانست يسجل هدف التعادل من نقطة الجزاء.

ق 41: احتساب ركلة جزاء لصالح بلباو بعد تدخل من باو كوبارسي.

ق 40: العودة إلى تقنية الفيديو بسبب شك لركلة جزاء لصالح بلباو.

ق 24: جوووول من لامين جمال بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق 21: إنقاذ من باو كوبارسي بعد تسديدة قوية من نيكو ويليامز من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة