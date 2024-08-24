انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) أتليتك بلباو
السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 75 جووووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني
ق 57: رأسية في القائم من روبرت ليفاندوفسكي عقب عرضية من رافينيا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: سانست يسجل هدف التعادل من نقطة الجزاء.
ق 41: احتساب ركلة جزاء لصالح بلباو بعد تدخل من باو كوبارسي.
ق 40: العودة إلى تقنية الفيديو بسبب شك لركلة جزاء لصالح بلباو.
ق 24: جوووول من لامين جمال بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ق 21: إنقاذ من باو كوبارسي بعد تسديدة قوية من نيكو ويليامز من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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